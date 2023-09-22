ФИФА назвала список претендентов на премию Пушкаша – 11 лучших голов 2023 года
Международная федерация футбола объявила список самых красивых голов года. Один из них станет победителем.
Недавно ФИФА определила кандидатов на звание лучшего игрока и тренера года, а 22 сентября очередь дошла до претендентов на самый красивый гол. Голосование уже стартовало.
ФИФА назвала претендентов на премию The Best лучшему игроку и тренеру 2023 года
Список номинантов на Премию Пушкаша-2023
Асхат Тагыберген (Казахстан – Дания, отбор на Евро-2024)
Гильерме Мадруга (Новоризонтино – Ботафого, чемпионат Бразилии)
Хулио Энсисо (Брайтон – Манчестер Сити, АПЛ)
Нуну Сантуш (Спортинг – Боавишта, чемпионат Португалии)
Иван Моранте (Ибица – Бургос, чемпионат Испании)
Альваро Барреал (Цинциннати – Питтсбург, открытый Кубок США)
Сон Джин Кан (Иордания U-20 – Южная Корея U-20, Кубок Азии U-20)
Брайан Лозано (Атлас – Америка, чемпионат Мексики)
Беатрис Занератто (Бразилия – Панама, женский ЧМ-2023)
Сэм Керр (Австралия – Англия, женский ЧМ-2023)
Линда Кайседо (Германия – Колумбия, женский ЧМ-2023)
Проголосовать за своего фаворита и просмотреть видео всех голов можно на официальном сайте ФИФА.
К слову, в 2022 году автором самого красивого гола стал Марцин Олексы – польский футболист без одной ноги. Он обошел Ришарлисона и Димитри Пайе.