Международная федерация футбола объявила список самых красивых голов года. Один из них станет победителем.

Недавно ФИФА определила кандидатов на звание лучшего игрока и тренера года, а 22 сентября очередь дошла до претендентов на самый красивый гол. Голосование уже стартовало.

ФИФА назвала претендентов на премию The Best лучшему игроку и тренеру 2023 года

Список номинантов на Премию Пушкаша-2023

Асхат Тагыберген (Казахстан – Дания, отбор на Евро-2024)

Гильерме Мадруга (Новоризонтино – Ботафого, чемпионат Бразилии)

Хулио Энсисо (Брайтон – Манчестер Сити, АПЛ)

Нуну Сантуш (Спортинг – Боавишта, чемпионат Португалии)

Иван Моранте (Ибица – Бургос, чемпионат Испании)

Альваро Барреал (Цинциннати – Питтсбург, открытый Кубок США)

Сон Джин Кан (Иордания U-20 – Южная Корея U-20, Кубок Азии U-20)

Брайан Лозано (Атлас – Америка, чемпионат Мексики)

Беатрис Занератто (Бразилия – Панама, женский ЧМ-2023)

Сэм Керр (Австралия – Англия, женский ЧМ-2023)

Линда Кайседо (Германия – Колумбия, женский ЧМ-2023)

Проголосовать за своего фаворита и просмотреть видео всех голов можно на официальном сайте ФИФА.

К слову, в 2022 году автором самого красивого гола стал Марцин Олексы – польский футболист без одной ноги. Он обошел Ришарлисона и Димитри Пайе.