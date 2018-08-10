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ФФУ пояснила, чому суддю, якого викликали у поліцію на допит, призначили на матч УПЛ

17:35 431 Читать на русском
ФФУ пояснила, чому суддю, якого викликали у поліцію на допит, призначили на матч УПЛ
Дмитро Кривушкін / фото ФК Арсенал-Київ

Комітет з етики і чесної гри ФФУ адресував Комітету арбітрів ФФУ лист щодо ситуації довкола арбітра УПЛ Дмитра Кривушкіна, якого підозрюють у причетності до договірних матчів.

"Комітет з етики і чесної гри ФФУ інформує вас, що на підставі інформації, отриманої від співробітників Національної поліції України, що провадять досудове розслідування можливих маніпулювань результатами офіційних спортивних змагань з футболу, арбітра ФФУ Дмитра Кривушкіна було викликано на допит у якості свідка.

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Повідомлення від Національної поліції України про висунення йому підозри або направлення обвинувального акту до суду відсутнє.

У зв’язку з цим Комітетом не здійснюватимуться перевірки щодо можливих порушень Кодексу етики і чесної гри арбітром ФФУ Дмитром Кривушкіним, повідомляється на офіційному сайті Федерації футболу України.

Нагадаємо, раніше, комітет арбітрів ФФУ оголосив, що матч Олександрія – Арсенал-Київ обслуговуватиме Дмитро Кривушкін, який підозрюється у причетності до договірних матчів.

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До слова, нещодавно з'явився список рефері, яких поліція викликала на допит, серед них фігурує прізвище Кривушкіна.

Відзначимо, матч Олександрія – Арсенал відбудеться у неділю, початок о 17:00.

Україна4 тур

Олександрія - Арсенал-Київ: Неділя 12 серпня 2018

Олександрія
до матчу
1
дн
:
21
год
:
44
хв
Арсенал-Київ
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Комітет арбітрів ФФУ Олександрія - Арсенал-Київ ФФУ Договірні матчі
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