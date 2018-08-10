ФФУ объяснила, почему судью, которого вызвали в полицию на допрос, назначили на матч УПЛ

омитет по этике и честной игры ФФУ адресовал Комитету арбитров ФФУ письмо о ситуации вокруг арбитра УПЛ Дмитрия Кривушкина, которого подозревают в причастности к договорным матчам.

"Комитет по этике и честной игры ФФУ информирует вас, что на основании информации, полученной от сотрудников Национальной полиции Украины, которые осуществляют досудебное расследование возможных манипуляций результатами официальных спортивных соревнований по футболу, арбитр ФФУ Дмитрия Кривушкина был вызван на допрос в качестве свидетеля.

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Сообщение от Национальной полиции Украины о выдвижении ему подозрения или направления обвинительного акта в суд отсутствует.

В связи с этим комитетом не будут осуществляться проверки возможных нарушений Кодекса этики и честной игры арбитром ФФУ Дмитрием Кривушкиным, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Украины.

Напомним, ранее, комитет арбитров ФФУ объявил, что матч Александрия – Арсенал-Киев будет обслуживать Дмитрий Кривушкин, который подозревается в причастности к договорным матчам.

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В частности, недавно появился список рефери, которых полиция вызвала на допрос,среди них фигурирует фамилия Кривушкина.

Отметим, матч Александрия – Арсенал состоится в воскресенье, начало в 17:00.