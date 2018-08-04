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Договірні матчі в Україні: поліція викликала на допит три десятки арбітрів та інспекторів, – ЗМІ

14:25 561 Читать на русском
Договірні матчі в Україні: поліція викликала на допит три десятки арбітрів та інспекторів, – ЗМІ
Карта підозрюваних клубів в організації договірних матчів / офіційний сайт МВС

Стали відомі імена арбітрів та інспекторів, яких Федерація футболу України може пожиттєво дискваліфікувати через причетність до договірних матчів.

Поліція невдовзі допитає 28 фігурантів справи про договірні матчі в Україні. Таку інформацію озвучили ведучі програми "ТаТоТаке".

Договірні матчі в Україні: сюжет Профутбола

За інформацією журналістів, цим особам вже оголосили звинувачення і, можливо, хтось із них потрапить на лаву підсудних і, зрештою, до в'язниці. До списку потрапив один арбітр УПЛ – Володимир Міланич, у якого в сумці знайшли 17 тисяч доларів. Решта – арбітри, асистенти, інспектори Першої, Другої, молодіжної ліг.

До переліку потрапили: Міланич (УПЛ), Віктор Арановський, Павлюк, Олександр Шандор, Сахно, Маляр, Петренко, Олексій Деревинський, Кривушкін, Кальонов (Перша ліга), Пісоцький (Друга ліга), Садовий, Панасюк (U-19), Вишневський, Курцеба, Почепецький, Сердюк, Дорошенко, Соботюк, Старча, Кузьменко, Притула, Ковальчук (асистенти), Дяденко, Лемех, Скорейко, Головко, Боклажко (інспектори).

Нагадаємо, раніше ФФУ підтвердила ймовірні масові дискваліфікації у справі щодо розслідування договірних матчів.

Теги
Арбітри ТаТоТаке Друга ліга Договірні матчі Володимир Міланич Володимир Міланич Перша ліга
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