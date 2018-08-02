ФФУ підтвердила ймовірні масові дискваліфікації у справі щодо розслідування договірних матчів

Генеральний секретар ФФУ Юрій Запісоцький заявив, що Федерація повністю сприяє роботі слідства у розслідуванні справи щодо поєдинків з фіксованим результатом.

Нагадаємо, нещодавно журналіст Костянтин Андріюк заявив, що ФФУ готує дискваліфікації десятків людей, які причетні до договірних матчів в Україні.

Генеральний секретар ФФУ Юрій Запісоцький підтвердив дану інформацію.

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"Федерація футболу в рамках своїх повноважень та компетенції сприяє роботі слідства в цьому напрямку. Усі необхідні документи та відомості, запитувані правоохоронцями, оперативно передаються до Нацполіції.

Ми зацікавлені в результативності слідства, як ніхто інший, бо переконані, що український футбол має бути взірцем прозорості та справжнього змагального духу.

Як тільки слідство збере достатньо доказів причетності підозрюваних до організації чи участі в договірних матчах, такі матеріали будуть передані до органів здійснення футбольного правосуддя ФФУ, які вирішуватимуть питання щодо відсторонення корумпованих функціонерів від будь-якої діяльності, пов’язаної з футболом", – цитує Запісоцького офіційний сайт ФФУ.

Згідно даних Національної поліції, слідчі вже провели десятки обшуків та низку процесуальних заходів. Серед імовірних причетних до договірних матчів називають десятки футбольних функціонерів різного рівня. 11-м із них уже вручені повідомлення про підозру.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронні органи провели другу хвилю обшуків в рамках розслідування справ щодо матчів з фіксованим результатом. Було проведено більше 30 обшуків у різних областях України. Віце-президент ФФУ Назар Холодницький заявив, що у вересні перші справи можуть бути передані до суду.