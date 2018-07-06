Холодницький: Оголошено 11 підозр щодо участі у договірних матчах

Віце-президент ФФУ, очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розповів про хід розслідувань кримінальних справ щодо договірних матчів в Україні.

"Ми провели понад 100 слідчо-розшукових дій, більше 70 обшуків, що відбувались у дві хвилі. Друга була буквально тиждень тому.

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Зараз ми бачимо не зовсім приємну для українського футболу картину, проте цьому треба було не тільки раз і назавжди запобігти, зупинити, а й показати. Оголошено вже 11 підозр, серед них 5 футболістам, 4 менеджерам футбольних клубів і 2 тренерам, якщо не помиляюся.

Сподіваюсь, у вересні ми побачимо перші справи у судах. Це не ті кримінальні провадження, які повинні лежати роками у слідчих. Кажу як юрист, 2-3 місяці досить з такою доказовою базою, яку ми побачили, для того, щоб передати справи до суду. Винні мають понести покарання.

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Прізвища ми зможемо озвучити, коли буде складено обвинувальний акт. Чим швидше справа дійде до суду, тим швидше почуємо перші прізвища", – розповів Холодницький в ефірі телеканалу Футбол.