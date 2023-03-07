Вітчизняний футбол повернувся після зимової паузи низкою яскравих матчів та сенсаційних результатів. Відтак, обирати найкращого гравця і тренера було з кого. Цікаво, що перемогу Шахтаря з рахунком 7:0 увагою обділили.

"Де тиск? Шо там, бл**ь?": гравець Динамо наїхав на суперника – відео скандального епізоду

Найкращим тренером 16-го туру став наставник Інгульця Сергій Ковалець, підопічні якого впевнено обіграли Динамо (2:0), повідомляє офіційний сайт УПЛ. Це був дебютний матч для 54-річного фахівця на чолі петровського клубу.

Найкращим футболістом став Володимир Бражко, дубль якого допоміг Зорі оформити камбек в матчі з Ворсклою (3:2). Права на 21-річного півзахисника належать Динамо, а за луганський клуб він виступає в оренді.

Інгулець зганьбив Динамо – розкішний дебют Ковальця, фіаско киян перед битвою з лідером УПЛ і провал дебютанта