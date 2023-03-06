Півзахисник Зорі Володимир Бражко, права на якого належать Динамо, відзначився скандальним епізодом в поєдинку 16-го туру УПЛ проти Ворскли.

Бражко після реалізованого пенальті у ворота Ісенка підбіг до воротаря та крикнув: "Де тиск? Шо там, бл**ь? Де тиск, бл**ь?"

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Партнери по Зорі підбігли до Володимира та почали відводити його на власну половину поля. "Брага, заспокойся", – так деякі гравці Зорі, зокрема Імереков, намагались втихомирити надто емоційного Бражка.

Додамо, що Зоря вирвала перемогу над Ворсклою (3:2), забивши два м'ячі в компенсований час. Це дозволило луганцям піднятись на третє місце, обігнавши Динамо.

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