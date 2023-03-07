Отечественный футбол вернулся после зимней паузы рядом ярких матчей и сенсационных результатов. Следовательно, выбирать лучшего игрока и тренера было из кого. Любопытно, что победу Шахтера со счетом 7:0 вниманием обделили.

"Где давление? Что там, бл**ь?": игрок Динамо наехал на соперника – видео скандального эпизода

Лучшим тренером 16-го тура стал наставник Ингульца Сергей Ковалец, подопечные которого уверенно обыграли Динамо (2:0), сообщает официальный сайт УПЛ. Это был дебютный матч для 54-летнего специалиста во главе петровского клуба.

Лучшим футболистом стал Владимир Бражко, дубль которого помог Заре оформить камбэк в матче с Ворсклой (3:2). Права на 21-летнего полузащитника принадлежат Динамо, а за луганский клуб он выступает на правах аренды.

Ингулец обесчестил Динамо – роскошный дебют Ковальца, фиаско киевлян перед битвой с лидером УПЛ и провал дебютанта