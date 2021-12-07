Головний тренер Колоса Ярослав Вишняк визнаний найкращим тренером 17-го туру УПЛ, повідомляє офіційний сайт організації.

Динамо розгромило Верес з дублем Вербіча – два вилучення і жахливий пенальті Циганкова у скандальних "танцях" на льоду

39-річний фахівець отримав від Всеукраїнського об'єднання тренерів 4,6 бала. У звітному турі підопічні Вишняка на виїзді здолали Металіст 1925 (1:0), завдавши харків'янам п'ятої поразки поспіль.

Звання "Гравець туру" виборов півзахисник Динамо Беньямін Вербіч, який оформив дубль у виїзному матчі проти Вереса (3:0). У голосуванні експертної ради УПЛ словенець випередив хавбека Маріуполя Олексія Кащука, півзахисника Шахтаря Михайла Мудрика та голкіпера Ворскли Дмитра Різника.

Колос мінімально переміг Металіст 1925 – харків'яни програли у п'ятому матчі поспіль