Феерическое возвращение Вербича – УПЛ определила лучшего игрока и тренера 17-го тура
Украинская Премьер-лига подвела итоги очередного тура сезона 2021/22.
Главный тренер Колоса Ярослав Вишняк признан лучшим тренером 17-го тура УПЛ, сообщает официальный сайт организации.
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39-летний специалист получил от Всеукраинского объединения тренеров 4,6 балла. В отчетном туре подопечные Вишняка на выезде одолели Металлист 1925 (1:0), нанеся харьковчанам пятое поражение подряд.
Звание "Игрок тура" завоевал полузащитник Динамо Беньямин Вербич, оформивший дубль в выездном матче против Вереса (3:0). В голосовании экспертного совета УПЛ словенец опередил хавбека Мариуполя Алексея Кащука, полузащитника Шахтера Михаила Мудрика и голкипера Ворсклы Дмитрия Ризныка.
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