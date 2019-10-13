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Феррейра Карраско зізнався, що сумує за Європою і поскаржився на китайців

00:23 159 Читать на русском
Феррейра Карраско зізнався, що сумує за Європою і поскаржився на китайців
Яннік Ферейра Карраско / CLN

Півзахисник збірної Бельгії Яннік Феррейра Карраско зізнався, що не проти покинути чемпіонат Китаю і повернутися в Європу.

"Я кожен день сумую за Європою, але у мене є контракт з китайською командою. Клуб не дозволив мені піти в останні години трансферного вікна.

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Але тепер все інакше: я можу піти і сподіваюся зробити це, якщо з'явиться якийсь конкретний варіант", – цитує бельгійця calciomercato.com.

Нагадаємо, Феррейра Карраско виступає за клуб Далянь Іфан, у який він перейшов в лютому 2018-го року з мадридського Атлетіко за 30 млн євро. У поточному чемпіонаті Китаю в активі у 26-річного гравця 14 голів у 21 матчі.

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