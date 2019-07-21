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Феррейра Карраско виконав розкішний "сухий лист" у матчі чемпіонату Китаю

19:51 201 Читать на русском
Феррейра Карраско виконав розкішний "сухий лист" у матчі чемпіонату Китаю
Яннік Феррейра Карраско / CLN

Колишній хавбек Монако та Атлетіко нагадав про себе шедевральним голом.

Бельгієць відзначився у матчі 19-го туру чемпіонату Китаю, в якому Далянь Іфан приймав Тяньцзинь Теда.

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Зірковий півзахисник вивів господарів уперед на 26-ій хвилині прямим ударом з кутового. Феррейра Карраско перехитрив голкіпера, влучивши у дальню дев'ятку воріт суперника.

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Чудовий постріл став окрасою результативного поєдинку, який завершився нічиєю 3:3.

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