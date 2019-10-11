Тотальне знищення "футбольного карлика" у відеоогляді матчу Бельгія – Сан-Маріно

Бельгія познущалась над збірною Сан-Маріно (9:0) та кваліфікувалась на Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Бельгія – Сан-Маріно.

Євро-2020. Кваліфікація, група I

Бельгія – Сан-Маріно – 9:0

Голи: Лукаку, 28, 41, Шадлі, 31, Броллі, 35 (автогол), Алдервейрелд, 43, Тілеманс, 45+1, Бентеке, 79, Версарен, 84 (п), Кастань, 90

Збірна Бельгії не могла відкрити рахунок в матчі із Сан-Маріно до 28 хвилини, але вже після голу Лукаку "червоні дияволи" забили ще 5 голів до перерви. Окрім дублю Ромелу, по голу на свій рахунок записали Шадлі, Алдервейрельд та Тілеманс. Ще одного разу Броллі зрізав м'яч у власні ворота. В другому таймі бельгійці зменшили обороти та забили лише тричі.

Бельгія знищила Сан-Маріно і першою кваліфікувалася у фінальну частину Євро-2020

Ця перемога дозволила Бельгії набрати 21 очко в семи матчах і за три тури до завершення кваліфікації стати першою командою, яка зуміла гарантувати собі участь фінальній частині Євро-2020.