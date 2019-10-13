Феррейра Карраско признался, что скучает по Европе и пожаловался на китайцев

Полузащитник сборной Бельгии Янник Феррейра Карраско признался, что не прочь покинуть чемпионат Китая и вернуться в Европу.

"Я каждый день скучаю по Европе, но у меня есть контракт с китайской командой. Клуб не позволил мне уйти в последние часы трансферного окна.

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Но теперь все иначе: я могу уйти и надеюсь сделать это, если появится какой-то конкретный вариант", – цитирует бельгийца calciomercato.com.

Напомним, Феррейра Карраско выступает за клуб Далянь Ифан, в который он перешел в феврале 2018 года из мадридского Атлетико за 30 млн евро. В текущем чемпионате Китая в активе у 26-летнего игрока 14 голов в 21 матче.

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