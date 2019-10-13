toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
УКРАИНА - ЛИТВА СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Феррейра Карраско признался, что скучает по Европе и пожаловался на китайцев

00:23 7 Читати українською
Феррейра Карраско признался, что скучает по Европе и пожаловался на китайцев
Янник Феррейра Карраско / CLN

Полузащитник сборной Бельгии Янник Феррейра Карраско признался, что не прочь покинуть чемпионат Китая и вернуться в Европу.

"Я каждый день скучаю по Европе, но у меня есть контракт с китайской командой. Клуб не позволил мне уйти в последние часы трансферного окна.

Феррейра Карраско выполнил роскошный "сухой лист" в матче чемпионата Китая

Но теперь все иначе: я могу уйти и надеюсь сделать это, если появится какой-то конкретный вариант", – цитирует бельгийца calciomercato.com.

Напомним, Феррейра Карраско выступает за клуб Далянь Ифан, в который он перешел в феврале 2018 года из мадридского Атлетико за 30 млн евро. В текущем чемпионате Китая в активе у 26-летнего игрока 14 голов в 21 матче.

Тотальное уничтожение "футбольного карлика" в видеообзоре матча Бельгия – Сан-Марино

blog_ava
"Ярмоленко переважає Циганкова, навіть Коноплянка у запасі": чому гравці Динамо програють конкуренцію у збірній України
12 октября
885
Теги
Мир Янник Феррейра Карраско Янник Феррейра Карраско Далянь Ифан Далянь Ифан
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
12
мин
Словения
21:45
Австрия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук