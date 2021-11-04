Фернандо забив у ворота Реала ювілейний гол в історії Шахтаря
14:14 - Читать на русском
Бразильський нападник Фернандо вписав своє ім'я в історію донецького клубу.
завершено
14’ Карім Бензема
61’ Карім Бензема
Педро Фернандо 39’
14’ Карім Бензема
39’ Педро Фернандо
61’ Карім Бензема
Фернандо забив перший м'яч Шахтаря у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів, але, на жаль, це не принесло "гірникам" очок у матчі з Реалом (1:2).
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Проте цей гол став ювілейним для донецького клубу. Шахтар у своїй історії святкував взяття воріт 5 тисяч разів. З цієї неймовірної кількості голів 401 був забитий саме у єврокубках.
Нагадаємо, у 2018-му Шахтар придбав Фернандо у Палмейраса за 5,5 млн євро.
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