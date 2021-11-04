Бразильський нападник Фернандо вписав своє ім'я в історію донецького клубу.

Фернандо забив перший м'яч Шахтаря у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів, але, на жаль, це не принесло "гірникам" очок у матчі з Реалом (1:2).

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Проте цей гол став ювілейним для донецького клубу. Шахтар у своїй історії святкував взяття воріт 5 тисяч разів. З цієї неймовірної кількості голів 401 був забитий саме у єврокубках.

Нагадаємо, у 2018-му Шахтар придбав Фернандо у Палмейраса за 5,5 млн євро.

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