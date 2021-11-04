Бразильский нападающий Шахтера Фернандо вписал свое имя в историю донецкого клуба.

Фернандо забил первый мяч Шахтера в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, но, к сожалению, это не принесло "горнякам" очков в матче с Реалом (1:2).

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Тем не менее, этот гол стал юбилейным для донецкого клуба. Шахтер в своей истории праздновал взятие ворот 5 тысяч раз. Из этого невероятного количества голов 401 был забит именно в еврокубках.

Напомним, в 2018-м Шахтер приобрел Фернандо у Палмейраса за 5,5 млн. евро.

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