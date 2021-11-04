Відомий статистичний портал Gracenote підрахував, що після 4-х турів групового етапу у Шахтаря є 6% на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів.

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Щодо Динамо, то ситуація ще сумніша – 0%. Разом з киянами до абсолютних аутсайдерів записали Мальме, Бешикташ та РБ Лейпциг. На противагу, вже є 5 команд, які фактично гарантували собі вихід із групи: Ювентус, Баварія, Аякс, Ліверпуль та Манчестер Сіті.

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Нагадаємо, у єврокубках Україна має ще одного представника – Зорю. Луганці у Лізі конференцій вже набрали три очки, та розташовуються на третій сходинці у своїй групі.

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