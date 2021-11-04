Розпочнемо з культового видання Marca, яке пише про страждання "бланкос" на рідному Бернабеу. У матеріалі "Бензетисяча і одна ніч" наш "Шахтар де Жанейро" отримує багато красивих компліментів. Настільки багато, що починає здаватися, ніби насправді програв Реал, а не команда Де Дзербі. Автор післяматчевої хроніки Хосе Марія Родрігес трохи спантеличений грою "гірників", мовляв, це був зовсім інший колектив порівняно з київськими 0:5 – значно гостріший.

У складі Шахтаря виділяють "надшвидкого" Мудрика та "інтелігентного" Патріка. Молодий українець став справжньою сенсацією мадридського протистояння. Фанати Реала рідко аплодують суперникам, таких гравців можна перелічити на пальцях однієї руки, Роналдінью, Іньєста, Дель П'єро... Тепер у цій компанії – вихованець харківського футболу. Дивовижний факт поширюють BT Sport і популярний серед фанів Реала портал Madrid Xtra (153 тисячі підписників у Twitter).

Real Madrid fans applauded Shakhtar’s Mudryk for his performance when he was substituted. A nice touch for the 20 year old. [@btsport] — Madrid Xtra. (@MadridXtra) November 3, 2021

Іспанські юзери у соцмережах теж відзначили перфоманс Михайла:

CarlosPaoloD: Мудрик немовби гіпнотизує своєю грою. Він дуже натурально працює з м'ячем і добре бачить поле.

Vivetranquilook: Я переконаний, що сольний концерт Мудрика на Бернабеу стане для нього справжньою посвятою у футболі.

CiaGallardo: Мудрик – дуже хороший. Він мене вразив.

Приємно. Ліга чемпіонів – найбільший футбольний ярмарок талантів у світі, а Мудрик показав себе з найкращого боку. Чому б не замахнутися на великий трансфер?

В онлайні AS було справді спекотно. Сюди потрапляють ексклюзивні коментарі таких видатних майстрів як Вальдано чи Міятовіч, а також аналітичні відгуки іспанських експертів. "Срібний м'яч"-1997 за версією France Football був здивований "страшним спадом" мадридців після першого забитого м'яча. Міятовіч навіть засумнівався, що Реал зможе вибороти три очки, а після фінального свистка обурювався нудною грою "бланкос". На його думку, усе вирішив високий клас Бензема і Вінісіуса.

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Та премія за найкращий коментар вечора точно дістанеться оглядачу AS і радіо Onda Cero Енріке Ортего. Відомий медійник ефектно знищив бразильського лідера оборони Шахтаря після дитячої помилки на 14-й хвилині. "33% відповідальності за цей м'яч я віддав би Марлону... Він вважає, що це футзал. Підіймає голову, дивиться вперед, а потім контроль, за який потрібно відбирати ліцензію і відсторонювати на 24 матчі".

Томас Ронсеро, головний редактор AS, ніяковів в ефірі радіостанції Cadena SER. Він вважає, що Шахтар виглядав краще, і Мадриду пощастило. Опальний медійник у притаманній для себе манері проїхався по Йовічу: "У нього 7 або 8 кілограм зайвої ваги. Цей хлопець сприймає усе за жарти, і він не може тут залишатися надовше".

Рухаємося далі. На майданчику El Chiringuito обійшлося без емоційних перепалок. Це аномалія. Експерти в унісон рознесли депресивний футбол команди Анчелотті. Зокрема, топовий інсайдер і близький друг Кріштіану – Еду Агірре – бідкається через пішохідний футбол. "Команда забила і зупинилися. Мадрид просто заснув. Від критики рятуються лише четверо – Куртуа, Мілітао, Бензема і Віні", – підкреслює зірка іспанського ТБ. Чи не найбільше дістається пасивному Модрічу.

️"El REAL MADRID se ha RELAJADO y han ido ANDANDO"



"El BERNABÉU se ha CANSADO"



La reflexión de @EduAguirre7 en #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/4oCf7wede4 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 4, 2021

Той же Агірре привіз до студії гарячий ексклюзив. Виявляється, після матчу обурені фани Реала зупинили авто з Флорентіно Пересом, вимагаючи завершити трансфер Мбаппе. Водночас розлючена юрба вигукувала неприємні фрази на адресу гравців: "фатальні", "недорозуміння", "провал". Цього разу президент вирішив не реагувати.

️️️"¡FLORENTINO, FICHA a MBAPPÉ!"



️Los aficionados del REAL MADRID piden al presidente la llegada del francés tras el partido ante el Shakhtar.



¡Atento a la imagen que ha captado @EduAguirre7 en #ChiringuitoMadrid! pic.twitter.com/hmSQbOlJw9 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 4, 2021

Завершуємо Каталонією. Місцева преса надто заклопотана темою Хаві, аби робити якісь ґрунтовні аналізи гри принципових суперників, тим паче "лігочемпіонівський фарт" знову був на боці Мадрида. Mundo Deportivo стверджує, що "вершкові" гралися з вогнем і провели найгірший матч у сезоні. Натомість Diario SPORT звертає увагу на "заслужений свист з трибун", який вдалося погасити Бензема.

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