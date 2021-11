Розпочнемо з культового видання Marca, яке пише про страждання "бланкос" на рідному Бернабеу. У матеріалі "Бензетисяча і одна ніч" наш "Шахтар де Жанейро" отримує багато красивих компліментів. Настільки багато, що починає здаватися, ніби насправді програв Реал, а не команда Де Дзербі. Автор післяматчевої хроніки Хосе Марія Родрігес трохи спантеличений грою "гірників", мовляв, це був зовсім інший колектив порівняно з київськими 0:5 – значно гостріший.

У складі Шахтаря виділяють "надшвидкого" Мудрика та "інтелігентного" Патріка. Молодий українець став справжньою сенсацією мадридського протистояння. Фанати Реала рідко аплодують суперникам, таких гравців можна перелічити на пальцях однієї руки, Роналдінью, Іньєста, Дель П'єро... Тепер у цій компанії – вихованець харківського футболу. Дивовижний факт поширюють BT Sport і популярний серед фанів Реала портал Madrid Xtra (153 тисячі підписників у Twitter).

