Відбулись матчі 18-го туру чемпіонату Бразилії, в яких засвітились гравці, відомі виступами в українській першості. Читайте звіти про поєдинки на Футбол 24.

Чемпіонат Бразилії 2022, 18-й тур

Атлетіко Паранаенсе – Атлетіко Гояніенсе – 4:1

Голи: Куельйо, 10, Каннобіо, 15, Теранс, 50, Лео Чіттадіні, 90+5 – Келвін, 72

Інтернасьйонал – Сан-Паулу – 3:3

Голи: Педру Енріке, 5, 25, Еденілсон, 41, (пен.) – Нікао, 10, 33, Лусіану, 54

Атлетіко Паранаенсе знищив Атлетіко Гояніенсе, а до розгрому доклався екс-зірка Шахтаря та Манчестер Сіті – Фернандінью. Його одноклубники ще до перерви оформили комфортну перевагу, а Теранс після перерви зробив рахунок розгромним. Фернандінью вийшов на поле на 71 хвилині, після чого Атлетіко Паранаенсе одразу пропустив. Втім, останній гол у зустрічі був забитий саме господарями – Фернандінью зробив довгу передачу до штрафного, а Лео Чіттадіні замкнув її ударом головою в кут воріт.

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Інтернасьйонал та Сан-Паулу розписали надрезультативну нічию. Вже на 5 хвилині господарі повели у рахунку – Де Пена класно навісив зі штрафного, а Педру Енріке в падінні головою замкнув передачу. Сан-Паулу відігрався через 5 хвилин. Команди знову обмінялись голами Енріке та Нікао, а Еденілсон ударом з пенальті вивів Інтернасьйонал вперед під завісу першого тайму. Втім, у другій половині Сан-Паулу знову зрівняв рахунок – екс-захисник Баварії Рафінья навісив з флангу, а Лусіану головою переправив м'яч у ворота. Цей гол став останнім у зустрічі.

Додамо, що Інтернасьйонал та Атлетіко Паранаенсе розташувались досить поруч у турнірній таблиці – 30 та 31 очко (6 та 4 місця відповідно).

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