Чемпионат Бразилии 2022, 18-й тур

Атлетико Паранаенсе – Атлетико Гояниенсе – 4:1

Голы: Куэльо, 10, Каннобио, 15, Теранс, 50, Лео Читтадини, 90+5 – Келвин, 72

Интернасьонал – Сан-Паулу – 3:3

Голы: Педру Энрике, 5, 25, Эденилсон, 41, (пен.) – Никао, 10, 33, Лусиану, 54

Атлетико Паранаэнсе уничтожил Атлетико Гояниенсе, а к разгрому приложился экс-звезда Шахтера и Манчестер Сити – Фернандиньо. Его одноклубники еще до перерыва оформили комфортное преимущество, а Теранс после перерыва сделал счет разгромным. Фернандиньо вышел на поле на 71 минуте, после чего Атлетико Паранаэнсе сразу пропустил. Впрочем, последний гол во встрече был забит именно хозяевами – Фернандиньо сделал длинную передачу в штрафную, а Лео Читтадини замкнул её ударом головой в угол ворот.

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Интернасьонал и Сан-Паулу расписали сверхрезультативную ничью. Уже на 5 минуте хозяева повели в счете Де Пена классно навесил со штрафного, а Педру Энрике в падении головой замкнул передачу. Сан-Паулу отыгрался спустя 5 минут. Команды снова обменялись голами Энрике и Никао, а Эденилсон ударом с пенальти вывел Интернасьонал вперед под занавес первого тайма. Впрочем, во второй половине Сан-Паулу снова сравнял счет – экс-защитник Баварии Рафинья навесил с фланга, а Лусиану головой переправил мяч в ворота. Этот гол стал последним во встрече.

Добавим, что Интернасьонал и Атлетико Паранаэнсе расположились довольно рядом в турнирной таблице – 30 и 31 очко (6 и 4 места соответственно).

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