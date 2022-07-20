Футбол 24 продовжує інформувати про все найважливіше у світі футболу після вторгнення Росії на наші землі й початку повномасштабної загарбницької війни. Оновлюйте цю новину для свіжої інформації. Все буде Україна!

Підтримка для України не має меж, а от новинний редактор – має. Відтак, це вже 43 новина, де Футбол 24 висвітлює російське свавілля на нашій землі та його вплив на гру мільйонів.



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20:50. Дивіться, хто виплив! Віталій Віценець без жодних сумнівів поїхав працювати на Росію, поки його рідну Дніпропетровщину нещадно обстрілюють. Екс-гравець Шахтаря, якого вигнали з Кривбаса через антиукраїнську позицію, став асистентом Олега Кононова в Арсеналі Тула. І це після 5-ти місяців повномасштабної війни. Дно пробите.

20:30. Шахтар підтримав Динамо перед матчем Ліги чемпіонів з Фенербахче. У складні для всіх часи протиріччя залишилися в минулому.

18:55. Андрій Ярмоленко розпочав тренування з Аль-Айном. Стало відомо, коли капітан збірної України може дебютувати за команду Сергія Реброва.

18:26. Шахтар готує ще кілька трансферів. Даріо Срна розкрив наближчі плани "гірників" на ринку.

18:00. Чемпіонат України отримає нового транслятора. УПЛ оголосила тендер на реалізацію медіа-прав. Основний гравець на цьому ринку впродовж останніх років – ТК "Футбол" – вийшов із боротьби після заяви Ріната Ахметова про припинення мовлення.

17:20. Динамо готує трансфер зірки УПЛ? Кирило Ковалець може стати гравцем киян вже найближчими днями.

16:45. Перший іноземний новачок Шахтаря за каденції Йовічевіча! Хорват Невен Джурасек поповнив склад "помаранчево-чорних".

16:11. Шахтар на фінішній прямій продажу чергового легіонера у Європу. Відомий інсайдер підтвердив заробітки "гірників".

15:03. Ярослав Ракицький не повернеться у донецький Шахтар. Сага з трансфером екс-гравця російського Зеніта отримала несподіване завершення.