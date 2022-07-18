Бенфіка продовжує підготовку до нового сезону. Напередодні клуб Роман Яремчука провів черговий спаринг, в якому нокаутував новачка АПЛ – Фулхем (5:1), а українець по перерві забив один з голів. На першу сорокап'ятихвилинку у складі "орлів" вийшов бразильський екс-форвард Шахтаря Давід Нерес.

Яремчук забив за Бенфіку проти новачка АПЛ

В одному з епізодів гра колишнього "гірника" викликала овації у екс-партнерів по УПЛ – Ісмаїлі та Карлоса Де Пени. Отримавши м'яч на правому фланзі, 25-річний нападник елегантно прокинув сферу між ніг віце-капітана Фулхема і захисника збірної США Тіма Ріма, чим заслужив на оплески від уболівальників.

Нагадаємо, Нерес взимку 2022-го перейшов у Шахтар з Аякса, але не провів за донецький клуб жодного офіційного матчу через російське вторгнення в Україну.