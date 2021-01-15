"Ми досягли значного прогресу і продовжуємо ставати кращими, але у нас все ще дуже молода команда. Очевидно, ми не можемо сказати, що зараз є на одному рівні з Ліверпулем, тому що вони виграли Прем'єр-лігу і продовжують перемагати. У день, коли переможемо ми, скажемо, що перебуваємо на одному рівні з ними.

Матіч підкреслив готовність Манчестер Юнайтед до принципового протистояння з Ліверпулем

Щоб бути найкращими, потрібно перемагати найкращих. Ми хочемо обіграти переможців Прем'єр-ліги. Знаємо, як добре вони грали останні кілька років, знаємо їхні рівень та гру. Це завжди було важке протистояння.

Юнайтед знає, що це буде складно. Нам просто потрібно зосередитися і постаратися залишитися на вершині. Я думаю, що ми можемо виграти АПЛ, якщо будемо сконцентровані, але є багато команд, які теж можуть взяти цей трофей. Ми ще не досягли мети, ще дуже далеко", – цитує Погба Sky Sports.

До слова, "червоні дияволи" випереджають підопічних Клоппа на три пункти на вершині турнірної таблиці АПЛ перед очним протистоянням.

Манчестер Юнайтед лідирує в АПЛ вперше з часів Фергюсона – ренесанс Погба та мрії про титул перед принциповою битвою