Фернандеш снайперським ударом залякує суперників Манчестер Юнайтед

Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш відпрацьовує удари, з якими скоро зустрінуться голкіпери АПЛ.

Манчестер Юнайтед на повну готується до відновлення сезону АПЛ, зокрема бомбардири відпрацьовують влучність.

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На одному з тренувань манкуніанців атакувальний півзахисник Бруну Фернандеш поставив собі за ціль вразити дев'ятку воріт з-за меж штрафного майданчика з перепоною у вигляді ще одних воріт. Португалець успішно впорався із завданням.

Нагадаємо, МЮ офіційно виходить з карантину вже 19 червня поєдинком проти Тоттенхема.

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