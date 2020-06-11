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Фернандеш снайперським ударом залякує суперників Манчестер Юнайтед

12:56 218 Читать на русском
Фернандеш снайперським ударом залякує суперників Манчестер Юнайтед
Бруну Фернандеш / Фото Манчестер Юнайтед

Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш відпрацьовує удари, з якими скоро зустрінуться голкіпери АПЛ.

Манчестер Юнайтед на повну готується до відновлення сезону АПЛ, зокрема бомбардири відпрацьовують влучність.

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На одному з тренувань манкуніанців атакувальний півзахисник Бруну Фернандеш поставив собі за ціль вразити дев'ятку воріт з-за меж штрафного майданчика з перепоною у вигляді ще одних воріт. Португалець успішно впорався із завданням.

Нагадаємо, МЮ офіційно виходить з карантину вже 19 червня поєдинком проти Тоттенхема.

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