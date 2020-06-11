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Жиру познущався з Батшуаї на тренуванні Челсі – чемпіону світу довелось втікати

09:32 122 Читать на русском
Жиру познущався з Батшуаї на тренуванні Челсі – чемпіону світу довелось втікати
Міши Батшуаї та Олів'є Жиру / Фото ФК Челсі

Футболісти Челсі в рамках підготовки до відновлення сезону АПЛ не шкодують один одного.

Форвард Челсі Олів'є Жиру принизив Міши Батшуаї на тренуванні, технічно прокинувши бельгійцю м'яч поміж ніг.

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Такий фінт викликав бурхливі емоції в інших гравців лондонського клубу, а "постраждалий" погнався за своїм кривдником.

Нагадаємо, Челсі проведе свій перший офіційний поєдинок після карантину 21 червня, "сині" завітають у гості до Астон Вілли. Після 29-ти турів АПЛ лондонці розташувались на 4-й сходинці.

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Відеоновини Англія Олів'є Жиру Олів'є Жиру футбольні курйози Міши Батшуаї Міши Батшуаї
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