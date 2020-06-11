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Фернандеш снайперским ударом запугивает соперников Манчестер Юнайтед

12:56 45 Читати українською
Фернандеш снайперским ударом запугивает соперников Манчестер Юнайтед
Бруну Фернандеш / Фото Манчестер Юнайтед

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш отрабатывает удары, с которыми скоро встретятся голкиперы АПЛ.

Манчестер Юнайтед на полную готовится к возобновлению сезона АПЛ, в частности бомбардиры отрабатывают меткость.

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На одной из тренировок манкунианцев атакующий полузащитник Бруну Фернандеш поставил себе цель поразить девятку ворот из-за пределов штрафной с преградой в виде еще одних ворот. Португалец успешно справился с заданием.

Напомним, МЮ официально выходит из карантина уже 19 июня поединком против Тоттенхэма.

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