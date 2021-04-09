Екс-тренер Манчестер Юнайтед відомий своєю пристрастю до кінних скачок. 79-річний шотландець володіє кількома елітними скакунами, і нещодавно вони його потішили. Цими днями у Ліверпулі відбувається національний кінний фестиваль Ейнтрі, і Фергюсон не міг пропустити такої події. Легенда виставив на перегони трьох своїх улюбленців, які показали феноменальний результат. Усі троє здобули перемогу, а щасливий власник забрав чек на суму 169 тисяч фунтів.

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"Це був фантастичний день. Перемога завжди приємна, а перемога у Мерсисайді приємніша удвічі. Не думаю, що місцеві хлопці раді моїм успіхам. Це найкращий день, відколи я займаюсь скачками, а я роблю це 20 років!" – цитує Фергюсона Sky Sports.

Нагадаємо, легендарний шотландець часто засмучував Ліверпуль і на футбольному полі. Зокрема, Фергі зробив Манчестер Юнайтед рекордсменом за кількістю титулів чемпіона Англії (20). Перед його приходом у 1986-му "червоні дияволи" мали лише 7 золотих медалей, а Ліверпуль – 18.

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