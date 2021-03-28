"Я вірю в інстинкти. У мене було хороше чуття на гравців. Особливо коли я спостерігав за футболістами, яких, можливо, хотів би купити.

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Дивлячись на деяких з них, я міг бачити риси характеру, які говорили мені, що вони були б гравцями для Манчестер Юнайтед, Абердіна або Сент-Міррена. Я бачив це у певних футболістів, за якими спостерігав. Інстинкт був дійсно важливий.

Футболіст аналогічно іноді інстинктивно вибирає команду. Те ж саме було, коли ми грали з певними командами, і у мене виникав інстинкт: "Так, я випущу не цих, а інших футболістів". Я б не сказав, що це інтуїція, це інстинкт", – цитує легенду офіційний сайт МЮ.

Нагадаємо, Алекс Фергюсон працював на тренерському містку "червоних дияволів" майже всю свою кар'єру – 1986-2013 роки.

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