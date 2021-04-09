Экс-тренер Манчестер Юнайтед известен своим пристрастием к конным скачкам. 79-летний шотландец владеет несколькими элитными скакунами, и недавно они его порадовали. На днях в Ливерпуле проходит национальный конный фестиваль Эйнтри, и Фергюсон не мог пропустить такого события. Легенда выставил на гонки трех своих любимцев, которые показали феноменальный результат. Все трое одержали победу, а счастливый владелец забрал чек на сумму 169 тысяч фунтов.

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"Это был фантастический день. Победа всегда приятна, а победа в Мерсисайде приятнее вдвойне. Не думаю, что местные ребята рады моим успехам. Это лучший день, с тех пор как я занимаюсь скачками, а я делаю это 20 лет!" – цитирует Фергюсона Sky Sports.

Напомним, легендарный шотландец часто огорчал Ливерпуль и на футбольном поле. В частности, Ферги сделал Манчестер Юнайтед рекордсменом по количеству титулов чемпиона Англии (20). Перед его приходом в 1986-м "красные дьяволы" имели лишь 7 золотых медалей, а Ливерпуль – 18.

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