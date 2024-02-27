Во время забега скачках в Саудовской Аравии в рамках турнира Neom Turf Cup лошадь Спирит Дэнсер, выведенная самим Фергюсоном, первой пересекла финишную черту. Её владелец сэр Алекс выиграл прибыльный приз в размере более 1,1 млн евро. Об этом информирует Voetbal International.

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Сообщается, что это уже вторая победа экс-тренера Манчестер Юнайтед в подобных турнирах. В ноябре 2023 года лошадь Фергюсона принесла бывшему тренеру около 60 тысяч евро.

"Это потрясающее чувство. Однажды друг посоветовал мне начать собственный бизнес по разведению лошадей. Потом мы купили кобылу, а теперь пожинаем результаты", – отметил сэр Алекс.

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