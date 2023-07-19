"Пам'ятаю, грали ми з Енергетиком із Бурштина. Був сильний дощ, поле перетворилося на багнюку, а я забув взяти бутси з металевими шипами та грав у копочках, і разів п'ять послизнувся і впав.

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У перерві до роздягальні заходить Кварцяний і давай усім "пхати". Тут черга доходить до мене. Володимирович тримав у руках півлітрову пляшку води і як запустить її в мене – потрапив у коліно, аж синець залишився. Можна сказати, повторив історію Фергюсона з Бекхемом.

На другий тайм ми вийшли заведені та у підсумку перемогли. Після гри Володимирович уже охолонув і ми нормально поспілкувалися. Я сам винен, що не взяв бутси із залізними шипами", – розповів Хачеріді у коментарі "Українському футболу".

Нагадаємо, Євген виступав під керівництвом Кварцяного у Волині з 2006 по 2007 роки.

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