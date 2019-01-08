Фергюсон виголосив мотивуючу промову перед гравцями Манчестер Юнайтед

Стало відомо, що говорив Алекс Фергюсон гравцям Манчестер Юнайтед під час візиту на тренувальну базу манкуніанців.

Легендарного фахівця на базу запросив нинішній наставник манкуніанців Уле Гуннар Сульшер, під керівництвом якого Манчестер Юнайтед здобув п'ять перемог поспіль.

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"Він сказав хлопцям, що ця команда може знову зробити Манчестер Юнайтед успішним і домінуючим. Він сказав, що вірить в них і хоче, щоб вони веселилися, боролися один за одного і залишили все на поле.

Він також сказав їм, що клуб знаходиться в хороших руках, і пообіцяв, що в найближчі роки він стане ще сильнішим, а вони будуть частиною цього успіху.

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Футболісти вважають, що попереду кращі часи. Гравці хочуть відплатити серу Алексу за його підтримку і добрі слова і сповнені рішучості виграти щось для нього і Сульшера в цьому сезоні", – повідомляє The Sun з посиланням на власне джерело інформації в Манчестер Юнайтед.