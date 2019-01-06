Сульшер озвучив завдання Манчестер Юнайтед на сезон

На думку наставника Манчестер Юнайтед Уле Гуннара Сульшера, місце у таблиці не відображає рівня гравців.

"Жодна з ігор в чемпіонаті Англії не дається легко. Втратити очки може кожен. Наступний матч, з Тоттенхемом на Уемблі, – це серйозний тест.

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Ми думаємо тільки про цю зустріч, перебуваємо в передчутті. Зараз дивлюся на таблицю і не розумію, чому ми там, де ми є, з такими неймовірними гравцями в складі. Нам не подобається думати про п'яте, шосте або четверте місце. Через рік або два Манчестер Юнайтед має забратися на вершину турнірної таблиці АПЛ", – цитує Сульшера Goal.com.

Після 21 туру АПЛ Манчестер Юнайтед набрав 38 очок і займає 6-е місце в турнірній таблиці.

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