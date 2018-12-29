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Фергюсон відвідає тренування Манчестер Юнайтед на запрошення Сульшера

17:16 71 Читать на русском
Фергюсон відвідає тренування Манчестер Юнайтед на запрошення Сульшера
Алекс Фергюсон / Фото Reuters

Головний тренер манкуніанців Уле Гуннар Сульшер вирішив запросити на тренувальну сесію команди легендарного Сера Алекса Фергюсона.

За інформацією Daily Mail, Алекс Фергюсон буде присутнім на сьогоднішньому тренуванні Манчестер Юнайтед. Відвідати заняття його запросив наставник "червоних дияволів" Уле Гуннар Сульшер.

Екс-гравець Манчестер Юнайтед став помічником Сульшера

Повідомляється, що 76-річний шотландець зіграв велику роль у призначенні Сульшера на тренерський місток команди. Після 19 турів Манчестер Юнайтед з 32 очками посідає 6 місце в турнірній таблиці АПЛ.

Тренувальна сесія команди запланована на 18:30 за Києвом. У 20-му турі Манчестер Юнайтед у рідних стінах зіграє проти Борнмута.

Сульшер в МЮ: чого чекати від тренера, який досяг успіху з резервом "дияволів" і в Норвегії, але провалився в АПЛ

Теги
Англія Алекс Фергюсон Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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