Фергюсон відвідає тренування Манчестер Юнайтед на запрошення Сульшера

Головний тренер манкуніанців Уле Гуннар Сульшер вирішив запросити на тренувальну сесію команди легендарного Сера Алекса Фергюсона.

За інформацією Daily Mail, Алекс Фергюсон буде присутнім на сьогоднішньому тренуванні Манчестер Юнайтед. Відвідати заняття його запросив наставник "червоних дияволів" Уле Гуннар Сульшер.

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Повідомляється, що 76-річний шотландець зіграв велику роль у призначенні Сульшера на тренерський місток команди. Після 19 турів Манчестер Юнайтед з 32 очками посідає 6 місце в турнірній таблиці АПЛ.

Тренувальна сесія команди запланована на 18:30 за Києвом. У 20-му турі Манчестер Юнайтед у рідних стінах зіграє проти Борнмута.

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