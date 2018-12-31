Алекс Фергюсон і його незабутня історія – озброївшись психологією, феном і 79-ма секундами

"Футбол 24" розповідає про одного з найтитулованіших тренерів в історії, який на тривалі роки підім'яв під себе англійську Прем'єр-лігу і її фірмову марку МЮ. Алекс Фергюсон – культова персона не лише для британського футболу. Йому сьогодні 77.

Навіть легендарний сер Метт Басбі тренував Манчестер Юнайтед коротше, ніж він. Довжелезних 26 років на "Олд Траффорд". Сер Алекс став символом перемог, титулів і змін. З ним почалась нова епоха домінування одного клубу. Після нього МЮ ось уже понад 4 роки не піднімає вгору чемпіонський кубок Прем'єр-ліги. Утім сьогодні поговоримо не лише про АПЛ і "червоних дияволів". Адже неможливо сприймати Фергюсона, не враховуючи його досвід як гравця і тренера рідної шотландської ліги.

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Александер Чепмен був жорстким на слівце форвардом. Амбітний переможець, бомбардир, який переходив у Рейнджерс за рекордні на той час 65 тисяч фунтів. Він міг жорстко послати свого партнера або й навіть побитись з ним після матчу. Безкомпромісний, але щирий. Хамовитий і людяний. Вірний і хитруватий. Він мав і, певно, досі ще має десятки облич. Іноді просто несумісних одне з одним. Але йому можна, у його особі все це поєднувалось навдивовижу органічно.

Банди і швидке дорослішання

Малий Фергюсон гасав вулицями рідного Глазго, виростаючи у робітничій родині та відповідному районі. Ще в досить юному віці на нього чекали різні небезпеки. Якось у більярдному барі його розіграли старші хлопці, запропонувавши випити напій для дорослих. Це виявилась звичайнісінька сеча. Віддавав боржок майбутній гравець і тренер недовго. Так прицільно завалив більярдними кулями, що потім побачив одного з кривдників з добряче перемотаною щелепою. З прицільністю метання різних предметів у шотландця згодом також не виникало жодних проблем. Бекхем підтвердить. Післявоєнна столиця Шотландії складалась з безлічі банд. На Фергюсона та інших молодих футболістів після одного з матчів напали молоді хулігани з ножами, ланцюгами і бритвами. Пощастило, що батьки прийшли на допомогу. Але битва була шаленою.



Відразу після деяких матчів за свій перший клуб, шотландський Квінз Парк, Алексу з партнерами доводилось бігти на потяг додому. Суперники гризли не гірше за Луїса Суареса, а відповідати доводилось для того, аби тебе поважав твій тренер і колеги. Футбол не здавався чимсь значно перспективнішим, ніж стабільна робота на фабриці. Фергі цілком міг зв'язати своє життя з доками і будувати кораблі. Але цей сценарій сповна експлуатував його батько, який навчив дисциплінованості, вихованості та працелюбності. А так, у сім'ї підростав перспективний футболіст. І тато виштовхав його у сферу, яка стала золотою вже незабаром.

Тренер як сучий син, партнер як лайно

"Коли я грав за Данфермлайн, забив 45 голів у 51 матчі", – ще довго міг хвалитись сер Алекс своїми успіхами на футбольних полях. Однак в улюбленому Рейнджерс чи якомусь крутому клубі так і не вдалось заграти. Тренер зробив його головним винуватцем розгрому від Селтіка 0:4 у фіналі Кубка Шотландії. У відповідь Фергі викинув срібну медаль у смітник. Ще раніше у Данфермлайні він відчув дуже гостру несправедливість, коли тренер не поставив його на фінал Кубка. Тоді ж він вперше перейшов межу стосунків на лінії тренер-гравець. "Ти, сучий сину", – найкращий бомбардир команди мав право вимагати у коуча пояснень, але ж не в такому дусі. Зрештою, та історія навчила його поваги до почуттів своїх гравців. І в Абердіні, і в Манчестері легендарний наставник завжди пояснював в особистих бесідах, чому не включив того чи іншого виконавця на знаковий матч. Він не міг собі дозволити втратити контроль над атмосферою у роздягальні.



Лють, о так він знає, що це таке. Коли Фергюсон виступав уже за Фалкірк, партнер зробив фатальну помилку в кубковій грі проти Рейнджерс. За це майбутній сер нагородив захисника у перерві тирадою на очах у тренера. "Ти довбаний недолугий шматок лайна!". Десь так, вважають біографи, було започатковано один із провідних тренерських методів шотландця. Так званий "фен". Це коли Фергюсон кричить на свого гравця, вказуючи на помилки, настільки близько до нього, що того буквально обпікає пекельна лють тренера. Будь-хто боявся опинитись під звуками цього живого сушіння нагрітим повітрям.

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Уроки психології та спосіб обманути дружину

Граючи за Рейнджерс, він навчився хитрого прийому від видатного тренера і психолога Джока Стейна. За декілька турів до кінця сезону команда Алекса лідирувала, і наставник Селтіка сказав, що титул уже лежить в руках одвічного суперника, а сподіватись залишається лише на те, що вони його самі віддадуть. І ось в останньому турі Рейнджерс програє Абердіну вдома і віддає чемпіонство команді Стейна. Усі ці психологічні штучки, як-то ігри розуму з тренерами, тиск на суддів та звільнення від зайвої відповідальності своїх гравців САФ використовуватиме ще довго та успішно.



Коли він був футболістом, відчував у собі особливу пристрасть до коней, скачок і ставок на ці перегони. І був у цьому не самотній. Друзі-футболісти придумали схему, як виділяти на свою азартну пристрасть трохи грошенят зі скромної зарплати. Їм платили у конвертах, на яких прописувалась сума окладу. Щоб не засмучувати дружин, гравці випрошували у секретарки новий конверт, на якому самі писали нову суму, що відповідала трохи "худшому" вмісту (чого не зробиш заради коників!). У виграші залишались усі, адже дружини раділи тому факту, що, як вважали, їхні слухняні чоловіки приносили геть усю зарплату додому.

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Це зараз головними тренерами можуть подекуди ставати відразу з якогось козирного місця. А тоді скромний 33-річний шотландець починав з не менш скромного Іст Стерлінгшир, в якого на момент його приходу навіть воротаря не було. Вже за декілька місяці перспективного тренера зауважив Сент-Міррен. Пізніше цей клуб стане тим унікальним місцем, звідки Фергюсона звільнили і де йому дали найжорсткішу вимогу результату на сезон. Алекс сумнівався, чи варто так швидко міняти команду, і зателефонував до легендарного Джека Стейна. Тренер, який привів Селтік до Кубка європейських чемпіонів, сказав: Стань на найвище місце обох стадіонів і відчуй, де б ти хотів працювати.



У клубі, де влаштувався на півставки, Фергюсон проводив по 10 годин щодня. Зі штанців невпевненого у собі хлопця, якого бісили ті, хто йому перечив чи задавав зайві питання, він швидко виріс. Сент-Міррен забув про статус невдахи нижчого дивізіону та став боротись за найвищі місця. Йому ніколи не ставили ультимативних максимальних завдань. Навіть у Манчестер Юнайтед боси не дозволяли собі такого. Але тут Фергюсона звільнили через те, що він не привів клуб до нереальної мети – чемпіонства.

Перша бутса, яка полетіла у футболіста

Ще у Сент-Міррені сер Алекс потренував свій скілл, найзірковішою жертвою якого стане пізніше Девід Бекхем. Біллі Старк розізлив тренера елементарною помилкою: 19-річний півзахисник, відвернувся від м'яча у центрі поля і побіг до своїх воріт. Футболісти Селтіка швидко розіграли стандарт над головою Старка, за що той згодом поплатився. Бутса наставника залишила незабутні спогади на все життя і шрам на плечі. А Біллі, може, не досягнув якихось нереальних висот у футболі, але точно більше не відвертався спиною від м'яча. Досить результативного хавбека пізніше Фергюсон взяв до себе в Абердін.

Перервати гегемонію грандів: досвід перший

Багаторічне панування Селтіка та Рейнджерс на вершині чемпіонату Шотландії вдалось нарешті зупинити. Не з першого разу, адже дебютний сезон завершився кубковими поразками і 4-м місцем. Зате потім пішли 3 чемпіонські титули і сенсаційний тріумф у Кубку володарів Кубків (по дорозі били Баварію та Реал) та Суперкубку УЄФА. Лише після першого чемпіонства гравці стали по-справжньому поважати молодого тренера. Це почуття неймовірного авторитету і довіри до кожного його слова стало фірмовим знаком Фергюсона у Манчестері. Адже він здобував з Абердіном титули з тими самими хлопцями, які були в клубі: майже не роблячи трансферів, а лише вдосконалюючи наявний кадровий матеріал, витискаючи з нього найкраще. Це була дивовижна співпраця і взаємодопомога 11 гравців-"тренерів" з одним босом на чолі.

Барселона або Манчестер Юнайтед

Покинути Абердін він був готовий лише заради одного з двох цих клубів. Барса свій шанс прогавила, а кризовий МЮ за нього схопився. Колись його дружина не хотіла переїжджати в Англію, тепер не мала вибору. На той час він уже відмовив Арсеналу та Тоттенхему – Манчестер все ж поближче, ніж Лондон, до їхньої батьківщини. Фергюсон отримав навіть менший контракт, ніж міг би мати в разі успішного сезону з Абердіном. Трансферний бюджет не вражав ще більше. Попри невигідні з усіх боків умови він погодився. Бо Манчестеру не відмовляється.

Абсолютна людяність, близькість і повага до роботи кожного

Юнайтед його ери – це не лише 13 чемпіонських титулів і 2 Ліги чемпіонів, а й справжнісінька сім'я. В одній зі своїх численних автобіографій сер Алекс дякує кітмену, який займався екіпіруванням гравців, та грінкіперу, відповідальному за ідеальний стан газону. Їхні імена та прізвища увічнені в книзі про супертренера зі словами поваги до їхньої лояльності та особистостей. Фергюсон приміряв у клубі десятки масок, але завжди робив це щиро і віддано. Для когось був катом, для когось батьком. Коли якийсь гравець попадався на чомусь дуже гарячому, він майже підписував собі вирок і більше не міг розраховувати на шанси від шотландця. Але коли знайомий дилер авто лежав у лікарні з важкою хворобою, навідувався і допомагав регулярно.

Чемпіонські дітки – довіра до вихованців як основа

Раян Гіггз запам'ятав свій 14-й день народження надовго. У дверях задзвеніло. Всі застигли, немов передчували щось важливе. На порозі стояв тренер "найвідомішого клубу Англії". Фергюсон, який тільки починав на "Олд Траффорд", завітав особисто, аби запросити валлійця у футбольну школу "дияволів". Найкращий подарунок на день народження в історії Раяна. Тут довго думати не довелось. Не досягнувши й повноліття, Гіггз отримав перший професійний контракт і довіру на десятки років. Він не зрадив тренера і не покинув клуб, хоча мав чудові пропозиції з Ювентуса, Лаціо чи Інтера, які тоді могли собі дозволити будь-кого. Будь-кого, крім таких лояльних і вірних футболістів.



У схожих обставинах відбувалось знайомство з Бекхемом і Скоулзом. Ці троє, а також Батт та брати Невілли складали кістяк оновленого МЮ середини 90-х. Англійці дивувались, адже цим гравцям було по 20 років, а дітки чемпіонських титулів не виграють. Довіра до вихованців майже ніколи не зраджувала Фергюсона, хоч не завжди вони були рівня Гіггза чи Бекса. Але й з усіх цих О'Ші, Брауна, Флетчера знову і знову виходили повноправні члени чемпіонських команд.

Фергі Тайм

Британські журналісти підрахували, що цей міфологізований фергюсонівський час дійсно існував. Судді, на який сер Алекс нещадно і вміло тиснув додавали на 79 секунд більше до матчів, в яких МЮ потрібно було забити пізній гол, ніж до тих, в яких Юнайтед вигравали. "Я не стежив аж так пильно, скільки часу минало за зупинками в грі. Ключовим був вплив на суперника. Вони починали боятись, що суддя додасть ще 10 хвилин, а цей час буде для них вічністю, поки Манчестер не заб'є бажаний гол". Найвідомішим проявом часу Фергі став фінал Ліги чемпіонів, коли МЮ обіграв Баварію за 3 компенсовані до другого тайму хвилини. Тоді ж з уст наставника народилась назва його книги "Футбол, чорт забирай", а присвоєння титулу сера стало тільки питанням часу.

Трансфери як бізнес століття

Коли Фергюсон у 1992-му платив 1 мільйон фунтів за 26-річного Еріка Кантона, в Лідсі потирали руки, а в Англії зі зневірою хитали головою. Скандаліст, який посилав тренера збірної Франції і бив свого воротаря. Француз закипав так швидко, що гасити було вже пізно. Але й Фергюсон ще з роботи в Шотландії заробив реноме "лютого Фергі". Вони зійшлись і зрозуміли один одного, як ніхто. Кантона дозволялось трохи більше, ніж іншим, адже "його вибуховий темперамент зробив з нього великого гравця".



У 90-х Манчестер Юнайтед, уже знову успішний і чемпіонський, але поки лише з Кубком кубків на євроарені, мав усі шанси підписати Зінедіна Зідана з Бордо, але побоявся реакції Еріка на трансфер. Вони грали на приблизно одній позиції, та й Кантона був беззаперечним лідером команди (з 5 його сезонів МЮ не виграв чемпіонство лише тоді, коли він пропустив через побиття фаната більшу частину). Через рік один француз несподівано завершив свою кар'єру ("втратив пристрасть до футболу"), а інший починав своє сходження з Ювентусом. Кантона був би ідеальним наступником на "Олд Траффорд", казав Фергюсон на початку 2000-х. Утім Еріку більше до душі епатувати своїм футбольним шоу на Євроспорті чи зніматись у кіно.





"Це був бізнес століття". Трансфер Петера Шмайхеля з Брондбю за 553 тисячі фунтів приніс данцю і Манчестер Юнайтед багато слави. Талановитий агент Рене Хауге згодом приведе у клуб одного з найкращих резервних форвардів в історії футболу – Оле-Гуннара Солск'яєра, який заб'є переможний гол у тому пам'ятному фіналі ЛЧ проти Баварії. А ось Шмайхель став одним з небагатьох, хто дуже розсердив Фергюсона, але отримав другий шанс. Після того, як у матчі проти, мабуть, найпринциповішого суперника сера Алекса, Ліверпуля, Петер припустився двох помилок, МЮ з переможних 3:0 довів справу до 3:3. Данець просив пробачення у своїх партнерів так переконливо, що серце Фергюсона розчулилось. Після відходу Шмайхеля у воротах манчестерців ще довго були дивовижні персонажі, які не затримувались у рамці.

Єдині 2 рази, коли був близьким до відставки

У його кар'єрі в Манчестері було дуже мало ось таких переломних моментів. У 1990 через алкозалежність Нормана Вайтсайда та Пола Макграта, які були лідерами команди. Принциповий тренер, для якого основою завжди залишались дисципліна та утримання контролю над роздягальнею, наразився на гнів фанатів, а після 1:5 від Сіті в дербі йому поставили ультиматум. Така необхідна перемога над Ноттінгем Форрест у Кубку Англії народилась в муках та ще й з допомогою судді, який не зарахував чистий гол суперника. У тому сезоні МЮ виграв Кубок.



Коли у грудні 2005 року Манчестер Юнайтед вилетів з Ліги чемпіонів після поразки від Бенфіки, не вийшовши у плей-офф вперше за 10 років, загроза відставки нависла вдруге. Клубу це коштувало 70-80 млн фунтів, але ж згадаймо, що саме завдяки тренерському генію Фергюсона МЮ став найдорожчим у світі футбольним брендом. Миттєво манкуніанці, яких тоді придбали брати Глейзери, втратили ще й 9 млн фунтів від спонсора. Але американський власник, якого дуже неприязно сприймали фанати, не наважився йти на ще один конфлікт і повівся з сером Алексом, як "справжній джентельмен".

Сім'я і скандал із сином

У Манчестер Юнайтед Фергюсон влаштував свого брата Мартіна, який знайшов кількох крутих виконавців, але й запам'ятався такими провалами, як Клеберсон чи Джемба-Джемба. Але найбільший скандал спровокував вихід на BBC фільму про сина тренера. Той начебто завдяки батькові продавав футболки з підписами зірок МЮ за ціною, майже в 10 разів більшою, ніж у клубному магазині. Насправді ж це Бекхем та Гіггз, чиї друзі також були в раді правління компанії, допомагали збирати цінні автографи.



Згодом Фергюсон-джуніор нібито заробляв як не зовсім чистий посередник при трансферах гравців з МЮ і в команду. Клуб розірвав з чоловіком, який був агентом 13 манкуніанців, будь-які відносини, а сер Алекс помстився 7-річним бойкотом відомої британської телекомпанії. Тренера обурили "порожні в стилі жовтої преси", як він стверджує, звинувачення, що він намовляв молодих гравців підписувати контракти зі своїм сином. "Ви довбані ідіоти", – фраза, яку журналісти різних видань найчастіше чули від Фергюсона у відвертих бесідах. Він міг визнавати свої помилки, але тільки не щодо представників цієї професії.

Відхід на пенсію, після якого видихнули з полегшенням

Він прийшов у Манчестер, щоб детронізувати Ліверпуль з його "чортового насидженого місця". На момент його призначення "червоні" вигравали 16-7 за чемпіонськими титулами, а після відходу стало 20-18 на користь МЮ. Зараз сер Алекс читає лекції у Гарварді, як досягти успіху в бізнесі, застерігаючи, що у футболі людський фактор має чи не найбільший вплив, на відміну від інших галузей. Він пішов з футболу заради дружини Кеті, коли у неї померла сестра. Тепер має нагоду прокидатись о 8-й ранку і ділити разом з коханою сніданок. Вони не були стільки часу разом в жоден рік його довжелезної кар'єри. І це так мило, що в наш час бувають люди, для яких сім'я має таке вагоме значення.





Коли він пішов, багато хто зрадів. У "Театрі мрій" почалась затяжна криза, яку лише у 2017-му обірвав з перемогою в Лізі Європи Жозе Моурінью – один з двох тренерів, яким він присвятив окремий розділ у своїй біографії (ще Венгер). Комусь вдалось відібрати титули в МЮ, хтось тільки мріє про це. Настали нові часи. "Щодня лише один футбол, футбол, а хочеться побачити світ". Зараз це вже не про нього. У прощальний подарунок від журналістів Фергюсон отримав торт, на якому були зображені фен і пляшка вина. Два символи його тренерської кар'єри – провідний психологічний метод і улюблений після матчів напій, перетворений згодом у бізнес.