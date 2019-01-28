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Фергюсон пояснив, чому Мессі кращий за Марадону

13:28 857 Читать на русском
Фергюсон пояснив, чому Мессі кращий за Марадону
Лионель Месси / фото из соцсетей

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон вважає нападника Барселони Ліонеля Мессі найкращим аргентинським гравцем в історії.

Шотландський фахівець став на сторону капітана Ліверпуля початку 1980-х років Грема Сунесса, який в суперечці з легендарним спортивним журналістом Х'ю Маківанні хотів з'ясувати, хто сильніший – Мессі або Марадона.

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"Говорячи про цю суперечку, я б погодився з Сунессом. Мессі кращий за Марадону, тому що Дієго провів на найвищому рівні всього кілька років своєї кар'єри", – цитує Фергюсона The Times.

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Мессі на клубному рівні здобув значно більше трофеїв, ніж Марадона. Однак Дієго зі збірною Арнгентини вигравав чемпіонат світу 1986 року, тоді як Ліонель ще не завоював жодного титулу з національною командою.

Теги
Світ Ліонель Мессі Ліонель Мессі Аргентина Аргентина Дієго Марадона Дієго Марадона Алекс Фергюсон
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