Фергюсон объяснил, почему Месси лучше Марадоны

Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон считает нападающего Барселоны Лионеля Месси лучшим аргентинским игроком в истории.

Шотландский специалист встал на сторону капитана Ливерпуля начале 1980-х годов Грэма Сунесса, который в споре с легендарным спортивным журналистом Хью Макиванни хотел выяснить, кто сильнее – Месси или Марадона.

Пеле назвал двух футболистов, которые играли значительно лучше Месси

"Говоря об этом споре, я бы согласился с Сунессом. Месси лучше Марадоны, потому что Диего провел на высоком уровне всего несколько лет своей карьеры", – цитирует Фергюсона The Times.

Месси приблизился к невероятному рекорду Касильяса

Месси на клубном уровне одержал значительно больше трофеев, чем Марадона. Однако Диего со сборной Арнгентины выигрывал чемпионат мира 1986 года, тогда как Лионель еще не завоевал ни одного титула с национальной командой.