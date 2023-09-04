Після вильоту від фарерського Клаксвіка у кваліфікації Ліги чемпіонів керівництво Ференцвароша звільнило головного тренера команди Станіслава Черчесова. Після цього "зелено-білих" тимчасово очолював Мате Чаба.

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Тепер же будапештський клуб оголосив про початок співпраці з новим головним тренером, ним став Деян Станковіч. Минулого сезону сербський фахівець очолював Сампдорію, разом з якою вилетів до Серії В. До цього Станковіч керував Црвеною Звездою.

Найголовнішим досягненням Станковіча як гравця був виграш Ліги чемпіонів у сезоні 2009/10 у складі Інтера.

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