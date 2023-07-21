Європа продовжує обговорювати сенсаційну поразку Ференцвароша чемпіону Фарерських островів КІ Клаксвіку з рахунком 0:3 у першому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Клуб із карликової держави підлив масла у вогонь, розповівши цікаву історію про свого воротаря Джонатана Йоханссона.

Згідно з офіційним Твіттером чемпіона Фарер, у 2022 році Йоханссон завершив ігрову кар'єру. Але через рік він настільки скучив за футболом, що підписав контракт із командою з п'ятого норвезького дивізіону, у складі якої грав на позиції центрального захисника.

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У червні 2023 року КІ Клаксвік підписав із ним контракт у рамках екстреного рішення – у клубі не розглядали Йоханссона як основного воротаря. Однак через травму першого номера саме швед отримав місце у воротах в обох зустрічах із Ференцварошем. І не пропустив у них жодного м'яча.

Ця історія здається особливо принизливою для звільненого головного тренера Ференцвароша Станіслава Черчесова, який свого часу був якраз воротарем.

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