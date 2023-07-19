У середу, 19 липня, сімома матчами завершився перший раунд кваліфікації Ліги чемпіонів 2023/24. Рахунок і огляд зустрічей – у цій новині на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів 2023/24, перший кваліфікаційний раунд. Матчі-відповіді

Вальмієра (Латвія) – Олімпія Любляна (Словенія) – 1:2 (перший матч 1:2)

Голи: Мена, 82 – Педро, 33, Мухамедбеговіч, 64

Динамо Тбілісі (Грузія) – Астана (Казахстан) – 1:2 (перший матч 1:1)

Голи: Камара, 22 – Бейсебеков, 50, Дарбо, 51

Карабах (Азербайджан) – Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) – 4:0 (перший матч 2:1)

Голи: Зубір, 7, Мустафазаде, 45+1, Джіджа, 50, Янковіч, 62

Ференцварош (Угорщина) – Клаксвік (Фарерські острови) – 0:3 (перший матч 0:0)

Голи: Фредеріксберг, 8 (пен), 32, Кассі, 45+1

Свіфт Есперанж (Люксембург) – Слован Братислава (Словаччина) – 0:2 (перший матч 1:1)

Голи: Вайсс, 55 (пен), 62 (пен)

Нереалізований пенальті: Штольц, 10 (Свіфт Есперанж)

Лудогорець (Болгарія) – Балкані (Косово) – 4:0 (перший матч 0:2)

Голи: Текпетей, 4, 45+1, Тіссера, 49, Кайо Відаль, 78

Ларн (Північна Ірландія) – ГІК (Фінляндія) – 2:2 (перший матч 0:1)

Голи: Боніс, 65 (пен), Томсон, 87 – Олліла, 26, Вонт, 97 (авт)

Ігровий день відкрили Вальмієра та словенська Олімпія, яка тиждень тому здобула домашню перемогу в першому матчі. У старті латвійської команди вийшли півфіналіст Євро-2023 Іван Желізко та колишній лідер Кривбаса Ріфет Капіч. На 33-й хвилині гості повели в рахунку завдяки голу Руя Педро – як наслідок, Вальмієрі потрібно було забивати мінімум двічі. Із цим завданням Желізко і партнери не впоралися – ба більше, у другому таймі пропустили ще раз. Гол престижу вже нічого не змінив. Знову 1:2 – Вальмієра продовжить євросезон у кваліфікації Ліги конференцій.

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Справжнім жахом для Ференцвароша став перший тайм проти Клаксвіка. Після нулів на Фарерах команда росіянина Черчесова пропустила тричі за перші 45 хвилин домашнього матчу. Від такого нокауту Ференцварош вже не оговтався. 0:3 – угорці вилітають з Ліги чемпіонів, фарерський Клаксвік крокує далі. Станіслав Черчесов може лише мріяти про досягнення Сергія Реброва, який свого часу вивів угорську команду у груповий турнір ЛЧ. "Героїчний" похід екс-тренера збірної Росії тривав аж цілий один раунд. Після гри Ференцварош повідомив про його звільнення.

Астана пропустила першою у Грузії від Динамо Тбілісі, однак перевернула гру за дві хвилини по перерві. Два влучні удари принесли казахам перемогу і путівку в наступний раунд.

Карабах після виїзної перемоги легко довів свою перевагу над Лінкольн Ред Імпс. Гібралтарська команда пропустила 4 голи без відповіді та завершила свій похід у груповий турнір ЛЧ.

Лудогорець опинився на межі прірви, програвши перший матч косовському Балкані 0:2. Ігор Пластун вийшов у стартовому складі та допоміг своїй команді оформити ефектний камбек. У першому таймі Текпетей забив двічі, а по перерві болгари добили суперника ще двома м'ячами. 4:0 – Лудогорець взяв переконливий реванш і крокує у другий раунд. Пластун відіграв весь поєдинок.

Свіфт Есперанж мав усі шанси на успіх з братиславським Слованом. Після виїзної нічиєї люксембуржці заробили право на пенальті вже на 10-й хвилині, але не забили. Як реалізовувати 11-метрові, продемонстрував Вайсс. Саме він двічі забив з позначки на старті другого тайму і приніс Словану путівку далі.

Північноірландський Ларн і ГІК з'ясували сильнішого лише в екстра-таймі. Фіни виграли перший матч (1:0) і відкрили рахунок, але Ларн зумів перевести гру в екстра-тайм. Втім, там доля посміхнулася ГІКу – вирішальним став автогол.

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