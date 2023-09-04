После вылета от фарерского Клаксвика в квалификации Лиги чемпионов руководство Ференцвароша уволило главного тренера команды Станислава Черчесова. После этого "зелёно-белых" временно возглавлял Мате Чаба.

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Теперь же будапештский клуб объявил о начале сотрудничества с новым главным тренером, им стал Деян Станкович. В прошлом сезоне сербский специалист возглавлял Сампдорию, вместе с которой вылетел в Серию В. До этого Станкович руководил Црвеной Звездой.

Самым главным достижением Станковича в качестве игрока был выигрыш Лиги чемпионов в сезоне 2009/10 в составе Интера.

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