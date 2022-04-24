Ференцварош втримав перемогу над Уйпештом у рамках 29-го туру чемпіонату Угорщини, що дозволило стати чемпіоном країни. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Чемпіонат Угорщини 2021/22, 29-й тур

Ференцварош – Уйпешт – 2:1

Голи: Нгуен, 19, Вечей, 38 – Зівзівадзе, 6, (пен.)

Вилучення: Лончар, 90+3 (Ференцварош)

У випадку перемоги Ференцвароша "зелено-білі" офіційно ставали чемпіоном Угорщини. Наставник команди Станіслав Черчесов знову залишив Олександра Зубкова поза заявкою. Початок вийшов не дуже вдалим – Уйпешт повів у рахунку на 6 хвилині, завдяки реалізованому пенальті у виконанні Зівзівадзе.

Ігнатенко віддав асист у другому матчі поспіль – Бордо встановив антирекорд Європи

Втім, Ференцварош виправив ситуацію ще до перерви. Нгуен на 19 хвилині вирівняв становище, а Вечей забив переможний гол на 38 хвилині. Напруженою вийшла кінцівка гри. Лончар за 5 хвилин отримав дві жовті картки, а Круазе зрівняв рахунок на 5 компенсованій хвилині до другого тайму. Втім, все завершилось позитивно для Ференцвароша – гол скасували після перегляду VAR, а значить, "зелено-білі" втретє поспіль стали чемпіонами.

Вест Хем не втримав нічию з Челсі – Ярмоленко виправдав несподівану довіру, а Жоржінью знову показав себе клоуном