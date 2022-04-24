Франція, 34 тур

Нант – Бордо – 5:3

Голи: Кулібалі, 47, 72, Мангаш, 51 (авт), Сімон, 76, Букарі, 89 – Ньянг, 6, Ділросун, 18, Кватенг, 67

Для жирондинців матч почався чудесно. Вже на 6-й хвилині гості відкрили рахунок. Данило Ігнатенко класно закинув на М'Байє Ньянга, який і переправив м'яч у сітку. Таким чином, українець віддав асист у другому матчі поспіль.

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Однак Бордо вже звично все зіпсував. Нант переміг з рахунком 5:3, видавши блискучий другий тайм. Наразі жирондинці пропустили 84 голи. Це антирекорд після 34 турів не лише Ліги 1, а й у Європі. Якщо ж говорити про повний сезон, то поки найгірший захист був у Бреста в сезоні 1979/80, коли він пропустив 87 м'ячів. У Бордо ще є 4 тури, щоб перевершити і це досягнення.