Ференцварош удержал победу над Уйпештом в рамках 29-го тура чемпионата Венгрии, что позволило стать чемпионом страны. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Чемпионат Венгрии 2021/22, 29-й тур

Ференцварош – Уйпешт – 2:1

Голы: Нгуэн, 19, Вечей, 38 – Зивзивадзе, 6, (пен.)

Удаление: Лончар, 90+3 (Ференцварош)

В случае победы Ференцвароша "зелено-белые" официально становились чемпионом Венгрии. Наставник команды Станислав Черчесов снова оставил Александра Зубкова вне заявки. Начало получилось не очень удачным – Уйпешт повел в счете на 6 минуте благодаря реализованному пенальти в исполнении Зивзивадзе.

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Впрочем, Ференцварош поправил ситуацию еще до перерыва. Нгуэн на 19-й минуте выровнял положение, а Вечей забил победный гол на 38-й минуте. Напряженной получилась концовка игры. Лончар за 5 минут получил две желтые карточки, а Круазе сравнял счет на 5-й компенсированной минуте ко второму тайму. Впрочем, все завершилось положительно для Ференцвароша – гол отменили после просмотра VAR, а значит, "зелено-белые" в третий раз стали чемпионами.

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