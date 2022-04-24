Несподівана довіра до працьовитого Ярмоленка

Андрій Ярмоленко потрапив у стартовий склад Вест Хема. Вперше у цьому сезоні АПЛ. Девід Мойєс виставив експериментальну групу атаки, залишивши в запасі Антоніо, Боуена та Лансіні. Вест Хем розташувався за схемою з 5 захисниками, а Ярмола отримав роль правого інсайда (звична позиція Маліновського в Аталанті) та активно зміщувався в центр атаки.

На хвилині 30-й українець отримав шанс забити – відкрився під закидання Форнальса, опинився перед воротами, але пробив неточно. У другому таймі Андрій прорвався через правий фланг і покотив під удар Соучеку, однак чех погано приклався до м'яча. Ще був епізод, коли Ярмола під гострим кутом вирвався на Менді, але програв дуель голкіперу, а лайнсмен зафіксував офсайд.

Ярмоленко постійно пропонував додатковий варіант побудови атак, але йому трішки бракувало динаміки. Десь раніше рвонув і заліз в офсайд, десь побіг в зону, де вже є партнер. У глибині Андрій чіплявся за м'яч, фірмово прикриваючи його корпусом. Не обходилося без затягування часу та зайвих дотиків, однак деколи вдавалося підставитися під фол.

Більшість часу Вест Хем проводив без м'яча, тому Ярмоленку доводилося відпрацьовувати в обороні. Позначати пресинг, тримати позицію, сідати глибше для допомоги Цоуфалу. Андрій старався зберігати дисципліну та виграв чимало боротьби. У підсумку – солідний матч від українця, який напрацював на 0,3xG. Оцінка SofaScore – 6.9.

Вест Хем не дотерпів лічені хвилини

Челсі більше та краще атакував, але до перерви завдав лише одного удару з меж штрафного майданчика. У другому таймі господарі посилили тиск, але стовідсоткових моментів все одно не було. Удари Вернера легко блокували, а гармату Чалоби парирував Фабіанскі. Найгостріше пробив Канте (що вже показник ефективності атаки "синіх").

Чим ближче до фінального свистка, тим краще Челсі проривав оборону Вест Хема. Фланги гостей не витримували навантаження, почали з'являтися великі коридори, куди вбігали хавбеки Челсі. Томас Тухель підсилив атаку Пулішічем, Зієшем і Лукаку. Однак "молотобійці" терпіли...

На 86-й хвилині Доусон завалив Лукаку у своєму штрафному. Пенальті та червона картка. Жоржінью підійшов до м'яча та бездарно пробив, знову показавши себе клоуном. Не сильно, по центру – легка здобич для голкіпера.

Втім, Челсі все ж вирвав перемогу. Разюча атака лівим флангом, Алонсо прострілив у центр, а Пулішіч переправив м'яч у сітку. Вест Хему не вистачило кілька хвилин, щоб втримати нічию. "Молотобійці" з 52 очками залишилися на 7 місці, а Челсі, набравши 65 пунктів, закріпився в топ-3.

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