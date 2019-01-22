Фердінанд: Молодим випивав 8-10 кухлів пива і переходив на горілку

Екс-захисник Манчестер Юнайтед Ріо Фердінанд розповів вражаючі деталі буремної молодості.

"Я заходив в бари по п'ятницях, випивав пінту Guinness, віскі або ще чого-небудь. Раніше я міг багато випити: вісім, дев'ять або навіть десять пінт пива, потім я переходив на горілку.

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Я міг випити дуже багато, міг пити весь день, потім прокинутися і пити знову. Говорячи про те, про що я шкодую у своїй кар'єрі, я завжди згадую, що багато пив.

Я пив не більше за інших футболістів. Хоча, по молодості, мабуть, так. Я був божевільним. Деякі момент кар'єри в голові розмиті, наприклад, коли я грав за Вест Хем. Люди згадували якісь матчі, а я просто кивав головою, тому що нічого не пам'ятав.

Я пив після матчів, в суботу або неділю. Це була інша культура, справжнє божевілля. У Вест Хемі була алкогольна культура. Футбол, випивка і нічні клуби, все було саме так в той час. Так я жив певний період.

У Манчестер Юнайтед я майже не пив під час сезону, але влітку я пив по два тижні. Просто продовжував це робити", – цитує Фердінанда The Guardian.

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