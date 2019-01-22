Фердинанд: Молодым выпивал 8-10 бокалов пива и переходил на водку

Экс-защитник Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд рассказал впечатляющие детали своей бурной молодости.

"Я заходил в бары по пятницам, выпивал пинту Guinness, виски или еще чего-нибудь. Раньше я мог много выпить: восемь, девять или даже десять пинт пива, потом я переходил на водку.

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Я мог выпить очень много, мог пить весь день, потом проснуться и пить снова. Говоря о том, о чем я жалею в своей карьере, я всегда вспоминаю, что много пил.

Я пил не более других футболистов. Хотя, по молодости, наверное, да. Я был сумасшедшим. Некоторые момент карьеры в голове размыты, например, когда я играл за Вест Хэм. Люди вспоминали какие-то матчи, а я просто кивал головой, потому что ничего не помнил.

Я пил после матчей, в субботу или воскресенье. Это была другая культура, настоящее безумие. В Вест Хэме была алкогольная культура. Футбол, выпивка и ночные клубы, все было именно так в то время. Так я жил определенный период.

В Манчестер Юнайтед я почти не пил во время сезона, но летом я пил по две недели. Просто продолжал это делать", – цитирует Фердинанда The Guardian.

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