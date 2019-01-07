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Алкоголь, снодійне, хуліганство, поліцейський відділок: Вейн Руні продовжує жити за правилами рок-зірки

13:30 2
Алкоголь, снодійне, хуліганство, поліцейський відділок: Вейн Руні продовжує жити за правилами рок-зірки
Вейн Руні продовжує жити за правилами рок-зірки / Фото AP

У нападника ДС Юнайтед та легенди англійського футболу Вейна Руні знову проблеми із законом через... "дезорієнтацію".

В аеропорту Вашингтона поліції довелось заспокоювати п'яного дебошира, який голосно лаявся і поводився неадекватно. "Героєм вечірки" був ніхто інший, як легенда Манчестер Юнайтед Вейн Руні, повідомляє Sky Sports.

Інцидент трапився ще 16-го грудня 2018-го, але набув розголосу лише зараз.

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Поліція затримала 33-річного форварада, але незабаром відпустила його під заставу. За свою ганебну поведінку Руні довелося заплатити штраф у розмірі 116 доларів.

"Під час польоту Вейн прийняв дозволену кількість снодійних пігулок, змішавши їх з деякою кількістю алкоголю. Тому він був дезорієнтований після прибуття. Руні виписали законний штраф, і незабаром після цього він був звільнений в аеропорту", – заявив представник форварда.

Нагадаємо, це вже не перший скандальний випадок за участі "Шрека". Восени 2017 року перебуваючи в нетверезому стані за кермом автомобіля форвард потрапив у руки поліцейських. Тоді Руні позбавили водійських прав терміном на два роки і засудили до 100 годин виправних робіт. Варто відзначити, Руні відбував покарання фарбуючи лавки у домі для людей похилого віку.

Поліція не змогла втратити можливості закарбувати обличчя легенди на пам'ять одразу після затримання у вашингтонському аеропорту:

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