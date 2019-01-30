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Не Ярмоленко чи Марлос і навіть не Маліновський – найнебезпечніший наш гравець не потрібен збірній України, і це сумно

21:30 1726 Читать на русском
Не Ярмоленко чи Марлос і навіть не Маліновський – найнебезпечніший наш гравець не потрібен збірній України, і це сумно
Роман Безус зможе знайти місце у збірній України після переходу в Гент?
Тарас Котів Тарас Котів

Роман Безус є найгострішим серед футболістів, які можуть грати за національну збірну України. Новачок Гента вражає на рівні непоганого європейського чемпіонату, але не потрібен Андрію Шевченку.

В останні вихідні 28-річний екс-динамівець дебютував у новій команді поруч з тими, хто останнім часом увірвався до складу збірної – Ігорем Пластуном та Романом Яремчуком. Безус почав з перемоги, вийшовши на заміну замість лівого центрального хавбека та відразу вразивши (оцінка офіційного сайту "буйволів"). Навіть наставник переможців Йєс Торуп відзначив гру українця: "Усі говорять, який Роман технічно якісний гравець, але він також показав свій бійцівський дух". На болотяному полі Кортрейка дійсно важко було демонструвати красивий змістовний футбол.

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Для перемоги потрібно було дати щось більше. Так сталось, що з виходом Безуса Гент забив переможний гол. А те, що людина, яка не хотіла сидіти в запасі та отримувати непогані гроші в Динамо або ж не повівся на щедрі фінансові обіцянки турецького клубу, здатен бути таким ось бійцем і солдатом свого тренера – безсумнівно. Рідкісний у сучасному українському футболі випадок: ігрові амбіції футболіста стоять вище, ніж гроші та зона комфорту. Він приходив у чемпіонат Бельгії, коли цей напрямок ще не був такий модний серед наших: 3,5 року тому. Тепер може вважатись одним з ветеранів цього шляху, який заслужив визнання як місцевих тренерів, так і аналітиків. Навіть агент Кевіна де Брюйне, який працював над трансфером українця в Гент, зізнався, що йому естетично подобається гра нашого плеймейкера.

У матчі з Кортрейком Безус виграв усі 6 єдиноборств, в які довелось вступити. З них, що особливо цікаво, 4 – в обороні. Не забував новий плеймейкер Гента і креативити: 2 гострі паси, по одній обводці та удару, лише 16% браку. InStat оцінив Романа у блискучі 269 балів за трохи більше ніж 20 хвилин ігрового часу. Недарма представник тренерського штабу так міцно обіймав українського 18-го номера після матчу. Свою справу він зробив, хоча цього разу показав себе з несподіваного боку.

Блогер Михайло Смоловой днями навів цікаву статистику. За даними Wyscout, саме Безус є небезпечнішим гравцем, ніж будь-який інший півзахисник, яким довіряє Шевченко. Навіть лідери креативу "синьо-жовтих" Марлос, Маліновський та Ярмоленко поступаються футболісту, який також виступав за Дніпро та Ворсклу. Роман в останні 1,5 сезону випереджає усіх українських півзахисників відразу за 5-ма показниками в пасах: очікувані гольові (0,28); ключові (0,77); розрізні (3,47); розумні (3,72) та у штрафний майданчик (4,97).

В Україні, де більше захищаються, ніж атакують, тренери найчастіше скептично оцінюють гравців стилю Безуса. Їм же ще потрібно знайти місце на полі, вмонтувати у схему, яка б не наражала команду на проблеми в захисті, адже найбільший їхній страх – пропустити. Тому зазвичай в наших умовах бійці та бігунки мають значно більше шансів прорватись в основу, ніж творці. У Бельгії все навпаки – тут цінують гравців, які діють розумно і креативно. Може, тому з їхньої ліги потрапити у топ-чемпіонат значно легше, ніж з УПЛ? Безус у багатій на таланти лізі ділить перше місце за кількістю передач у розріз (3,77 в середньому за матч у поточному сезоні). Другий за небезпечними пасами (3,64). Ділить 5-е місце за глибокими передачами (2,65).

А ще півзахисник за половину сезону далеко не в найтоповішому бельгійському Сент-Трюйдені забив 4 голи і зробив 3 гольові паси (у попередньому було 6+8 за вдвічі більше часу), однак давненько не отримує виклику в національну команду, якій начебто не вистачає креативних хавбеків з високим ігровим інтелектом і класом. Дивно, чи не так? Останній матч за збірну України датований 31-м березням 2015-го. Невдовзі, якраз коли команда Шевченка почне збір перед стартовими матчами відбору Євро-2020, мине рівно 4 роки. Вік? Тому ж Марлосу, який у складі "синьо-жовтих" часто грає саме роль десятого номера, вже 30.

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На жаль, виникають серйозні сумніви в тому, що колишній динамівець підійде нинішньому тренерському штабові збірної. Інакше бодай на не важливі з турнірної точки матч Ліги націй проти Словаччини та спаринг у Туреччині Безуса викликали б. Щось схоже було в Динамо Реброва та Рауля, схеми якого не передбачали позиції для подібного атакувального хавбека. Іспанець, ще працюючи у штабі Шевченка, якось навіть запитав, як у Романа справи... в Німеччині.

Зараз Рауля у збірній вже немає, національна команда намагається більше експериментувати, ба навіть подейкують, що свій виклик він отримає. Хтозна, можливо, в Генті Безус розкриється як універсальніший гравець середини поля, який буде не лише "розумно рухати м'яч", а й битися на полі, як було в Кортрейку. Це може посприяти здійсненню його головного завдання – знову захищати кольори своєї країни. Хоча свій шанс ще раз проявити себе у збірній України він заслужив далеко не вчора.

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